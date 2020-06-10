Оренбург, , 08:21 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв считает необходимым и целесообразным внесение поправок в Конституцию России. «Это не железобетонная конструкция, которая не подлежит каким-либо изменениям», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Спикер подчеркнул, что в основной закон государства можно вносить поправки, в зависимости от того, на какие исторические, социально-экономические, идеологические модели ориентируется страна. В России принимались Конституции 1924, 1936, 1977 годов. И каждая из них соответствовала своему историческому этапу развития государства и общества.

«Российская Федерация стала правопреемником Советского Союза, и принятая в 1993 году Конституция закрепила те изменения, которые произошли в государстве, в общественных отношениях, государственном устройстве, отношениях между обществом и государством. Она закрепила понятие правового, социального государства. Можно назвать ее Конституцией молодого государства, находящегося в начале пути своего развития. Но как и у каждого человека, у Конституции тоже есть свои жизненные циклы. Как любой человек, по мере взросления, меняет свое поведение, действия и поступки, так и ряд положений Конституции требует корректировки», — считает Сергей Грачёв.

Оренбургский политик обратил внимание, что в Конституцию РФ 1993 года неоднократно вносились коррективы. В 1996—2008 годах внесены изменения, связанные с укрупнением субъектов РФ, а также их переименованием. В 2009 году в Конституции нашли отражения расширение срока избрания президента и депутатского срока в Госдуме и региональных парламентах. В обязанности правительства России включили регулярную отчетность перед Госдумой по результатам работы. В 2014 году в Конституцию внесли изменения, связанные с объединением Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также с принятием в состав РФ Крыма и Севастополя.

«Таким образом, изменения вносились и ранее. То есть, в этом нет ничего экстраординарного. Но поправки, внесенные президентом РФ, предложенные регионами, общественными организациями, политическими партиями носят более масштабный характер. Учитывают сложившуюся реальность, новые вызовы для страны, а также ее новые возможности, закрепляют защиту интересов различных социальных групп, суверенитета и исторической памяти России», — сказал председатель Заксобрания Оренбуржья.

Он также указал на необходимость понимания того, что сегодня Российская Федерация находится уже не в начале своего пути, а на зрелом этапе развития и нам необходимо иметь Конституцию государства, отвечающую современным реалиям.