Нью-Дели, , 06:40 — REGNUM Решение не провоцировать военный конфликт на совместной границе приняли Индия и Китай, которые приступили к отводу своих войск из восточного Ладакха, 9 июня сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Журналисты подчеркивают, что именно в этом регионе между сторонами возникали боестолкновения. Кроме того, по данным СМИ, в рамках перемирия власти стран запланировали на 10 июня встречу, посвященную проблемам урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая газета South China Morning Post распространила информацию о том, что на границе между Индией и Китаем резко обострилась напряженность между сторонами.

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