Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.

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Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

На сегодняшний день на пост губернатора края претендует только Владимир Солодов, исполняющий обязанности главы региона. Он выступил на сессии в Заксобрании с докладом о своих планах по развитию Камчатки. В своём выступлении он изложил видение по всем аспектам жизни полуострова — снижению бедности, развитию экономики, развитию здравоохранения, образования, снижению транспортного налога и другом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку экс-губернатора Камчатки Владимира Илюхина. В тот же день глава государства назначил врио губернатора Владимира Солодова.