Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представит ряд инициатив по реформированию полиции страны 11 июня, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, в пакет предложений по реформе войдут как законодательные инициативы, так и прямые указы американского лидера. В частности, будет предложено создание базы данных сотрудников полиции, где будет храниться вся информация об их правонарушениях. Пока неизвестно, запретят ли полицейским на высшем уровне применять удушающие приемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице США Вашингтоне полицейским запретили применять удушающие приемы при задержании подозреваемых. Также в пакет временных изменений на 90 дней входит запрет на применение спецсредств для разгона демонстрантов.

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