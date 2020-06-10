Киев, 10 июня 2020, 05:56 — REGNUM Центробежные силы, рост которых прослеживается во всех регионах Украины, ставят страну на грань распада, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июня в эфире телеканала «Украина 24»
По словам политика, ситуация в государстве тяжелая.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая решением украинского президента Владимира Зеленского Михаил Саакашвили был назначен председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
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