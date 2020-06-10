Киев, , 05:56 — REGNUM Центробежные силы, рост которых прослеживается во всех регионах Украины, ставят страну на грань распада, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июня в эфире телеканала «Украина 24»

По словам политика, ситуация в государстве тяжелая.

Михаил Саакашвили

«Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать — очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь».