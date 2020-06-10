Токио, , 05:53 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности возглавить «Группу семи» для создания совместного заявления по ситуации с Гонконгом. Соответствующее заявление глава японского правительства сделал на заседании комитета по бюджету, сообщает агентство Kyodo.

«Очевидно, мы признаем, что миссия G7 — возглавить глобальное общественное мнение. И Япония хочет возглавить работу по совместному заявлению о ситуации с политикой «Одна страна, две системы» по Гонконгу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что выражает серьезную обеспокоенность по ситуации с Гонконгом. Он выразил мнение, что Китай пытается нарушить принцип «одна страна, две системы» путем принятия закона о национальной безопасности.

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