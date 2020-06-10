Ла-Пас, , 06:04 — REGNUM В Боливии 9 июня абсолютным большинством нижней палаты парламента был одобрен законопроект, позволяющий провести выборы президента 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

«Выслушав доводы председателя Сальвадора Ромеро, пришедшего на заседание, чтобы объяснить преимущества направленного судом законопроекта, депутаты абсолютным большинством одобрили предложение, меняющее вторую статью закона 1297 «О переносе всеобщих выборов», — говорится в опубликованном сообщении.

По одобренному депутатами законопроекту, предложенному Высшим избирательным судом страны, президентские выборы должны быть проведены в «максимальный срок в 127 дней, отсчитывая от 3 мая 2020 года, то есть до 6 сентября этого года».

Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенаторами.

После государственного переворота, приведшего к отставке президента Эво Моралеса, досрочные президентские выборы в Боливии были назначены на 3 мая. Из-за пандемии коронавирус дата голосования первоначально была перенесена на 3 августа. Тем не менее и. о. президента Жанин Аньес и её сторонники настаивали на переносе выборов на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Боливии Эво Моралес в интервью радио Sputnik заявил, что правительство Боливии, возглавляемое Жанин Аньес, использует пандемию коронавирусной инфекции в политических целях для проведения избирательной кампании.

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