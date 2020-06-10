Атланта, США, , 04:31 — REGNUM Победу на праймериз (первичных выборах) в американских штатах Джорджия и Западная Вирджиния одержал бывший вице-президент США демократ Джо Байден, сообщает издание The New York Times.

Газета указала на победу политика, несмотря на то, что обработка бюллетеней еще продолжается. По оценкам журналистов, Байден смог набрать в Джорджии около 75% голосов избирателей, а в Западной Вирджинии — примерно 70% голосов. При том его технический соперник — сенатор Берни Сандерс, который снялся с предвыборной гонки в апреле — получил в указанных штатах 11% и 9% голосов соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Джо Байден выиграл праймериз в американских штатах Монтана, Индиана, Пенсильвания, Род-Айленд, Мэриленд, Южная Дакота и Нью-Мексико.

Читайте ранее в этом сюжете: Наступление эпохи депрессии предрекли США при победе Байдена на выборах