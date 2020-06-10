Бухарест, , 03:26 — REGNUM Действия РФ являются исключительно оборонительными, в то время как Румыния всегда вела себя враждебно в адрес России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков 9 июня в интервью RT.

Так он оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020—2024 годы, которую рассчитывают принять в Бухаресте и в которой прописывается, что Россия якобы угрожает румынской стороне.

Сергей Цеков «Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем Twitter, что Румыния, пытаясь признать РФ враждебной страной, следует по пути американских властей.

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