Тегеран, , 07:59 — REGNUM 9 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что государство готово провести переговоры с Украиной по решению вопросов, связанных с черным ящиком разбившегося самолета и выплатой компенсации семьям погибших. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Такое заявление Бахарванд сделал на встрече с послом Украины в Иране Сергеем Бурдыляком. В ходе встречи были обсуждены последние события, связанные с авиакатастрофой украинского самолета. Бахарванд отметил, что Иран готов вести переговоры по вопросам, связанным с этим печальным событием.

Между тем Бурдыляк приветствовал предложение иранского дипломата. Он подчеркнул, что передаст этот вопрос соответствующим украинским властям и проинформирует иранскую сторону о достигнутых результатах.

Ранее официальный представитель иранской судебной власти Голамхосейн Эсмаили заявил, что шесть человек были арестованы по делу крушения украинского авиалайнера, в результате которого погибли 176 человек, находившихся на борту.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой под Тегераном 8 января 2020 года.