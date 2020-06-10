Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Глава Twitter Джек Дорси объявил 19 июня — дату провозглашения в 1865 году освобождения рабов в штате Техас — ежегодным корпоративным праздничным днём компании на территории США.

«Twitter и Square объявляют 19 июня корпоративным праздничным днём в США. День чествования, образования и единения. У стран и регионов по всему миру есть свои дни для празднования освобождения и мы сделаем всё возможное, чтобы эти даты стали корпоративными праздниками везде, где мы присутствуем», — написал Дорси на своей странице в Twitter.

Напомним, 19 июня 1865 года, после окончания в США гражданской войны, в штате Техас была оглашена прокламация об освобождении рабов. В декабре 1865 года к американской конституции была принята 13-я поправка, отменяющая рабство на всей территории штатов.

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