Тегеран, , 08:48 — REGNUM 9 июня французский посол в Тегеране заявил, что Париж приветствует развитие дружественных отношений, в частности межпарламентских, с Исламской Республикой Иран в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Филипп Тибо сделал эти замечания во время своей встречи со старшим советником спикера иранского парламента Хосейном Амиром Абдоллахяном. Посол Франции поздравил спикера, членов нового парламента Ирана и заявил: «Позиция и роль Исламской Республики Иран в содействии обеспечению стабильности и безопасности в регионе очень значимы».

Амир Абдоллахян указал на многовековую историю отношений между Исламской Республикой Иран и Францией, отметив, что развитие отношений между двумя странами, особенно на «межпарламентской арене», играет действенную роль в повышении уровня сотрудничества.

«Исламская Республика Иран ожидает, что Франция не допустит, чтобы противники исторических отношений между двумя странами оставили негативные следы на давних двусторонних отношениях», — отметил иранский чиновник.

Он также подверг критике поведение европейских стран перед лицом односторонних действий США, заявив, что европейские страны должны противостоять произвольным решениям американских властей, демонстрируя при этом свою независимость.