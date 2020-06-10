Тегеран, , 08:48 — REGNUM 9 июня Сима Садат Лари была назначена пресс-секретарем министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр здравоохранения Саид Намаки в своем обращении назначил Лари пресс-секретарем министерства с учётом сохранения ее текущей должности в качестве заместителя по культуре и делам студентов.

Намаки также отметил достижения Лари и ее высокую репутацию в деле сотрудничества с другими правительственными ведомствами. Министр здравоохранения сообщил, что до этого назначения в министерстве не существовало должности пресс-секретаря.

Доктор Киануш Джаханпур, наиболее известный своими ежедневными брифингами по пандемии коронавируса в Иране, не был пресс-секретарем, однако, по словам Намаки, он является главой отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения.