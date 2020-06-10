Тегеран, , 09:17 — REGNUM 9 июня посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде в своем послании сослался на недавнюю словесную войну между посольствами Ирана и США в Пекине из-за ликвидации нескольких нулей из иранской национальной валюты и насилия, вызванного расизмом в США, заявив, что эпоха «наездов» в социальных сетях закончилась, а администрация США понесла тяжелый нокаут. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Эпоха «наездов» в виртуальном пространстве закончилась, после мученической смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани посольство США в Китае начало серию атак против Ирана, которые были встречены сокрушительным ответом», — написал Кешаварзаде в своем Твиттере.

«Они пытались высмеять Иран в Sina Weibo [китайском микроблоге] и были снова побиты», — сказал он, добавив, что сообщения иранского посольства в Sina Weibo приветствовались китайскими пользователями.

Словесная война в Твиттере была начата США, когда власти страны осудили инициативу Ирана по ликвидации нескольких нулей из своей национальной валюты с целью контроля инфляции.