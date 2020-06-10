Тегеран, , 09:00 — REGNUM 8 июня правительство Венесуэлы заявило, что рейс с гуманитарной помощью для пациентов, больных COVID-19, прибыл из Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июня.

Вашингтон проводит широкую санкционную программу против правительства президента Николаса Мадуро в попытке отстранить его от власти. Это привело Мадуро к расширению сотрудничества с Ираном, который недавно доставил бензин в Венесуэлу.

Несмотря на санкции США, Иран направил в Венесуэлу пять нефтяных танкеров, что эксперты расценивают как крупный успех Тегерана.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в своем телеобращении, что помощь Ирана, России, Китая и Кубы, в том числе гуманитарная, свидетельствует о том, что эти страны являются настоящими друзьями Венесуэлы.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что Венесуэла находится под высоким риском из-за широкого экономического коллапса, который серьезно ослабил систему здравоохранения и подорвал деятельность по предоставлению государственных услуг, включая энерго‑ и водоснабжение.