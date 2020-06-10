Москва, , 03:10 — REGNUM Румыния, которая хочет признать Россию враждебной страной, лишь слепо следует шаблонным приемам США. Об этом написал на своей странице в Twitter руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности». Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу…», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня власти Румынии объявили о подготовке к признанию России враждебным государством и угрозой для страны и всего региона.

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