Прага, , 02:27 — REGNUM Более 150 акций протеста с критикой в адрес чешского правительства прошли в различных городах Чехии, 10 июня сообщает агентство ЧТК.

Участники митингов выразили свое недовольство из-за ошибочной реакции на ситуацию с распространением нового коронавируса. Организатором протестных мероприятий выступило движение «Миллион мгновений для демократии», которая и раньше собирала многочисленные акции.

Одним из самых крупных стал митинг на центральной площади чешской столицы. Здесь собралось не менее 1500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на территории Чехии прекратил действие режим чрезвычайного положения (ЧП), объявленный из-за пандемии коронавируса.

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