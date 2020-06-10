Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали Китай принять участие в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями вместе с Россией, заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

«Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть (это решение — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

Биллингсли подчеркнул, что Пекину следует взять на себя ответственность, как и подобает сверхдержаве. Он добавил, что США ждут Китай за столом переговоров в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что Пекин не планирует участвовать в каких-либо переговорах о разоружении с Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что Китай неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу.

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