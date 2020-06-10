Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Китай через компанию Huawei и банк HSBC якобы оказывает давление на британские власти, считает госсекретарь США Майк Помпео, 9 июня сообщается на странице в Twitter госдепартамента США.

По его словам, китайские власти пригрозили наказать британский банк HSBC и отказаться от строительства атомных электростанций в Великобритании в случае, если Лондон откажет Huawei развернуть в стране сеть 5G.

При этом Помпео обвинил Huawei в разведывательной деятельности в пользу Китая. Госсекретарь выразил готовность США помочь Великобритании в различных вопросах, в том числе и в создании систем 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Майк Помпео обвинил власти КНР в попытках использовать убийство в США чернокожего Джорджа Флойда для извлечения собственных политических выгод.

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