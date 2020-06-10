Тирасполь, , 01:42 — REGNUM Приднестровье призвало Молдавию прекратить вмешательство в медицинскую сферу и её политизацию и сконцентрироваться на собственных проблемах в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и обязательствах в рамках международного переговорного процесса. Так прокомментировали в МИД ПМР пресс-конференцию вице-премьера Молдавии по «реинтеграции» Кристины Лесник, где она попыталась высказаться об итогах визита в Приднестровье делегации Всемирной организации здравоохранения, передает ИА REGNUM.

В Тирасполе это назвали «сомнительной пиар-акцией». «Как известно, Приднестровье обладает многолетним положительным опытом прямого сотрудничества с уполномоченными представителями и структурами Организации Объединённых Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения. С очевидностью можно констатировать, что ни приднестровской стороне, ни самой ВОЗ не нужен столь специфический «посредник» в лице молдавского чиновника, неоднократно уличённого в деструктивной пропаганде и политизации темы борьбы с пандемией», — подчеркнули в МИД ПМР.

В ведомстве вместе с тем разделили «озабоченности» Лесник относительно пандемической ситуации в Молдавии, «заметная деградация которой угрожает безопасности и здоровью граждан». «Попытки политпредставителя РМ хоть как-то напомнить о себе, присоединившись к чужой для Кишинёва двусторонней повестке экспертного сотрудничества ВОЗ и Приднестровья, теряют адекватность на фоне публично признаваемых руководством Молдовы проблем системы здравоохранения, не справляющейся с противодействием Covid-19», — отметили в МИД.

Так отметили ежедневные антирекорды РМ по количеству заболевших (в 10 раз больше, чем в ПМР) и умерших, включая рост числа заражённых медработников (более 18% от общего числа), манипуляции со статистикой, регулярные скандалы на тему условий содержания и отношения к пациентам, противоречивые административные метания с запретами и послаблениями карантинного режима. «Оснований более чем достаточно для того, чтобы молдавские чиновники, наконец, занялись серьёзной реальной работой по решению своих проблем», — заявили в ведомстве.

Там также предложили политическому представителю Молдавии «оперативно предоставить профильным молдавским специалистам направленные в его адрес ещё 4 апреля рекомендации Приднестровья по противодействию Covid-19». «Приднестровье не нуждается в сторонней ангажированной оценке эффективности противодействия пандемии, опираясь на компетентное мнение и практику взаимодействия с представителями ВОЗ, Роспотребнадзора и других авторитетных организаций», — подвели итоге в МИД ПМР.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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