Кишинёв, , 01:21 — REGNUM Единственным выходом из политического кризиса и процесса политической деградации в Молдавии являются досрочные парламентские выборы. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил экс-советник премьер-министра Молдавии, политолог Владислав Кульминский.

Парламент, по его словам, остается органом, который живет по правилам времен олигарха Владимира Плахотнюка, при котором эти депутаты и были избраны. «Депутатов и сейчас продают и покупают. Здесь ничего не поменялось в лучшую сторону. Все те же схемы, монополии, вывод доходов из госпредприятий и перекладывание их долгов на госбюджет — все осталось. Контролируют это все те же люди», — отметил эксперт.

Парламент, как и правительство и госведомства, обслуживает эту «неформальную систему выкачивания доходов из государства». «Если эти процессы не остановить — в Молдавии ничего не изменится к лучшему. Нужны досрочные выборы», — подчеркнул Кульминский.

Политолог, экс-депутат и член Гражданского конгресса Зураб Тодуа в свою очередь отметил, что назначить досрочные парламентские выборы следовало еще в прошлом году, но «вместо того, чтобы заняться освобождением госучреждений от ставленников олигарха Плахотнюка, участники тогдашней коалиции занялись освоением наследства олигарха».

Нынешний парламент и весь политический класс, по его словам, себя полностью дискредитировали скандалами, нелепыми, противоречивыми заявлениями, компроматом. «Только досрочные парламентские выборы могут оздоровить политическую ситуацию в РМ и смыть всю накопившуюся грязь», — подвел итог Тодуа.

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