Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Руководство Военно-морских сил США рассматривает возможность запрета на нанесение флага Конфедеративных Штатов Америки на боевую технику, сообщает агентство Reuters.

В настоящее время ведомство готовит соответствующий приказ. Согласно приказу, запрет коснется нанесения флага конфедератов на «все общественные места и рабочие зоны, корабли, самолеты и подводные лодки».

«Приказ призван обеспечить единство подразделений, сохранить порядок и дисциплину, а также поддержать главные ценности военно-морских сил — честь, мужество и преданность», — говорится в заявлении представителя ВМС США.

Ранее был выпущен аналогичный приказ в отношении Корпуса морской пехоты США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министр сухопутных войск США Райан Маккарти не исключил переименования военных баз, названных в честь командующих Конфедеративных Штатов Америки. Он выразил готовность обсудить этот вопрос с администрацией президента США.

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