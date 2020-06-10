Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США направили американскому лидеру Дональду Трампу письмо с призывом не сокращать численность группировки войск в Германии, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Мы считаем, что такие шаги могут значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб нам», — говорится в письме.

Документ подписали 22 конгрессмена-республиканца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ около 9,5 тысяч из 35-тысячной группировки американских войск. При этом 8 июня представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что никаких официальных уведомлений об этом власти ФРГ от США не получали.