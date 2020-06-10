Братислава, , 01:06 — REGNUM В Словакии с 10 июня отменяется общенациональный карантин, введённый в марте в связи с угрозой распространения нового коронавируса. По решению, принятому ранее правительством республики, действие ограничений прекращаются с 07:00 по местному времени.

Премьер-министр Словакии Игор Матович также напомнил об отмене требования проходить 14-дневный домашний карантин для всех граждан, возвращающихся домой из 19 стран Евросоюза (ЕС), в которых зафиксирован «малый риск заражения коронавирусом». Одновременно в стране несколько ослабляются и требования масочного режима.

Свободно въехать в Словакию теперь смогут и граждане 16 стран ЕС с «приемлемой» эпидемиологической ситуацией. С этими странами также возобновляется транспортное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительством Словакии было принято решение об открытии границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, с Австрией, Венгрией и Чехией.

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