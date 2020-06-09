Киев, , 23:25 — REGNUM Сбор подписей в поддержку своей инициативы за отставку действующего правительства начала фракция «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба партии.

Сторонники Порошенко призывают своих коллег из партии «Голос», «Батькивщина» и депутатских групп «За будущее» и «Доверие» поддержать требование об отставке правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По мнению «Европейской солидарности», чем скорее правительство уйдёт в отставку, тем меньший вред будет нанесён им экономике страны и тем меньше будет урон для Украины от его деятельности.

Также в фракции Порошенко отметили, что нынешняя власть не способна справиться с эпидемией коронавируса, усугубившей кризис, вызванный некомпетентностью власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно заявлению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, экс-президент Порошенко является фигурантом 21 уголовного дела.

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