Москва, , 23:08 — REGNUM Военные каналы связи и координации с США по обстановке в Сирии работают эффективно и Россия заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего соглашения по предотвращению возможных военных инцидентов, заявил 9 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии по вопросам российско-американских отношений.

Замглавы МИД РФ охарактеризовал функционирование механизмов деконфликтинга, налаженные между Россией и США.

«Мы в очень интенсивном и профессиональном диалоге с США по нашим военным каналам. Механизм деконфликтинга работает, это хороший опыт. Мы надеемся, что он может быть использован и в других ситуациях. Мы подтверждаем наш интерес в улучшении двустороннего соглашения с США по предотвращению опасной военной деятельности и договоренности по избежанию опасных военных инцидентов, использовать сирийский опыт будет также полезно», — сказал Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. На данный момент военные контингенты США контролируют часть нефтяных месторождений под предлогом «защиты от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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