Минск, , 23:00 — REGNUM Власти Белоруссии настаивают на пересмотре цен на российский газ. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Сообщается, что по итогам переговоров глав энергетических ведомств России и Белоруссии в режиме видеоконференции, официальный Минск продолжает настаивать на снижении цен на российский газ.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам», — заявили в Минэнерго Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Газпроме» заявили, что никаких переговоров по снижению цены на газ речи быть не может, пока Белоруссия не оплатит долги за газ. Кроме того, в «Газпроме» намерены придерживаться существующих договоренностей, которые продлятся как минимум до начала 2021 года.

В Минске на это ответили, что за российский газ они ничего не должны.