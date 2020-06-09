Москва, , 22:57 — REGNUM Москва рассматривает Арктику как арену возможного сотрудничества, но готова ответить любому, кто поставит под сомнение возможность России защищать свои интересы в Fрктическом регионе, заявил 9 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-дискуссии по вопросам российско-американских отношений.

«Арктика все еще может рассматриваться как область сотрудничества, нежели соперничества. И Арктический совет предлагает для такой кооперации все возможности… Мы предпринимали шаги, чтобы улучшить положение дел, и, как мне кажется, ситуация изменилась по сравнению с тем, что наблюдалось еще несколько лет назад», — сказал Сергей Рябков.

При этом замглавы МИД напомнил, что ранее Арктический совет был площадкой для профессиональной координации военных представителей стран — членов совета, и «Россия будет способствовать возобновлению этой практики».

«Но вместе с тем Россия не будет молчать, если кто-либо, не буду показывать пальцем, поставит под сомнение нашу возможность защищать собственные интересы, в том числе безопасности, в этом регионе», — заявил Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент США Трамп заявил о программе создания ледокольного флота к 2028 году.

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