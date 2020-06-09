Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Сумма в размере $2,96 млрд будет выделена для поддержки граждан США, которые из-за экономического кризиса рискуют остаться без крыши над головой, написал 9 июня американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «Мы заботимся о самых уязвимых гражданах нашей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом превысило 1,9 млн. Из-за экономического кризиса многие остались без работы. Обстановка в Штатах осложняется беспорядками на расовой почве — и это в предвыборный год.

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