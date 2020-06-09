Дамаск, , 22:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли за минувшие сутки два населенных пункта в сирийских провинциях Идлиб и Хама, сообщил 9 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

Огонь вёлся с позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которой почти ежедневно нарушают режим перемирия.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб; один обстрел населенного пункта Танжара в провинции Хама со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал начальник Центра.

При этом Щербицкий отметил, что со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов не было зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июня в районе сирийского населенного пункта Кобани в конечной точке маршрута российского патруля военной полиции под колесом российского бронеавтомобиля сработало взрывное устройство. В результате подрыва никто из военнослужащих не пострадал.

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