Хьюстон, США, , 22:30 — REGNUM Похороны жертвы полицейского насилия Джорджа Флойда начались в городе Хьюстоне (штат Техас, США), передаёт 9 июня CNN.

Похороны проходят в Хьюстоне, поскольку это родной город афроамериканца, погибшего 25 июня от рук полиции. Церемония прощания состоялась в церкви The Fountain of Praise, откуда ведётся онлайн-трансляция службы.

Родственники покойного приехали на церемонию в белых костюмах.

На похоронах собираются выступить такие фигуры, как Альфред Чарльз Шарптон — младший (экс-советник Белого дома при 44-м президенте Штатов Бараке Обаме), претендент на президентское кресло от демократов Джо Байден, глава города Сильвестр Тернер и члены палаты представителей.

Из церкви тело Флойда повезут на кладбище Houston Memorial Gardens (город Перленд), где похоронена мать покойного. При этом часть пути гроб будет везти запряжённый лошадьми катафалк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гибель Флойда от рук полиции вызвала хаос в ряде американских городов. В некоторых было введено чрезвычайное положение из-за погромов, которые устраивала толпа.

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