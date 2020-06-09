Киев, , 21:49 — REGNUM Десять украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва автомобиля Национальной гвардии в городе Авдеевка. Об этом сообщается 9 июня на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.

По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня около 9:30 в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод».

«Во время движения военного автотранспорта последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По данному факту под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по части 2 статьи 258 УК Украины «Террористический акт». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.