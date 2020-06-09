Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Американские вооружённые силы ведут войну с террористическими группировками в Сирии, Ираке, Афганистане, говорится в обнародованному 9 июня отчётном письме президента США Дональда Трампа Конгрессу.

В обращении указаны группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также упоминаются операции США в Йемене, Турции, Ливане, Иордании и в африканских странах — Нигере, Джибути, Сомали и Кении.

Ещё в сообщении указано, что ВС США участвуют в миротворческих операциях и миссиях военных наблюдателей в Косово и в Египте. Кроме того, американские военные участвуют в борьбе с терроризмом вместе с властями Филиппин, присутствуют на Кубе на военно-морской базе Гуантанамо.

Относительно борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Трамп указал, что она успешно проводится «при поддержке многочисленных иностранных партнёров».

Упомянул Трамп также операцию по убийству иранца Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение «Аль-Кудс» в составе КСИР. По этому поводу сказано, что операция проведена как ответ на атаки со стороны Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сулеймани был убит 3 января 2020 г. на территории Ирака. Власти Ирана ищут причастных к этому убийству лиц, которые помогли американцам устранить командующего «Аль-Кудс».

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданина Ирана приговорили к смерти за передачу данных о Сулеймани