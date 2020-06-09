Рим, , 20:54 — REGNUM 42,4% граждан Италии не уверены, за какую партию будут голосовать на ближайших выборах и будут ли голосовать вообще, таковы данные опроса Tecne, опубликованные во вторник, 9 июня.

Количество неопределившихся остается в последние месяцы практически неизменным.

Относительное большинство определившихся граждан поддерживают оппозиционные правые партии («Лигу» — 26,2%, «Братьев Италии» — 15,4%, партию «Вперёд, Италия» — 8,2%). Совокупный рейтинг трех правящих партий более чем на 10% ниже (у либералов — 20%, у популистов из «Движения 5 звезд» — 14,9%, у партии Маттео Ренци — 2,8%).

По данным того же опроса, уровень доверия к правительству Джузеппе Конте в настоящее время составляет 28,4%. Это несколько выше показателей периода, предшествовавшего эпидемии коронавируса, и несколько ниже, чем во время общенационального карантина (тогда рейтинг доверия достигал 31,8%).