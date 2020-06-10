Белград, 10 июня 2020, 01:14 — REGNUM Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко 9 июня заявил, что возвращение к резолюции 1244 Совета Безопасности ООН будет основой и лучшим решением для проблемы Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано послом по случаю 21-й годовщины принятия резолюции.
По словам посла, резолюция долгое время оставалась забытой и несоблюдение её положений является источником неустойчивости в регионе и в Европе, и причиной того, что постоянное решение косовского вопроса ещё не достигнуто.
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