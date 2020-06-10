Белград, , 01:14 — REGNUM Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко 9 июня заявил, что возвращение к резолюции 1244 Совета Безопасности ООН будет основой и лучшим решением для проблемы Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано послом по случаю 21-й годовщины принятия резолюции.

По словам посла, резолюция долгое время оставалась забытой и несоблюдение её положений является источником неустойчивости в регионе и в Европе, и причиной того, что постоянное решение косовского вопроса ещё не достигнуто.

«Сегодня много говорят о возобновлении диалога между Белградом и Приштиной, как он будет проходить, какова его цель, каково возможное решение. Резолюция 1244 долгое время оставалась забыта нашими западными партнерами, несмотря на то, что она обладает основополагающим значением. Если бы она выполнялась должным образом, то мы бы не думали о каком-то другом документе», — заявил посол.

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