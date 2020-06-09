Бухарест, , 20:31 — REGNUM Правительство Румынии готовится официально признать Россию враждебным государством и угрозой для всего региона, сообщается в тексте проекта национальной стратегии обороны на 2020−2024 годы, опубликованном 9 июня на сайте администрации президента Румынии.

Уточняется, что высший совет обороны, который возглавляет румынский президент Клаус Йоханнис, уже одобрил текст этого документа. Он вступит в силу после того, как обе палаты парламента поддержат его.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма, акватории Черного моря, проведение военных учений, наращивание военного потенциала, позволяющего проводить наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — гласит текст документа.

Подчеркивается, что такая ситуация может негативно повлиять на безопасность Румынии.

При этом в тексте также упомянуты гибридные и киберугрозы, распространение терроризма и «глобальная смена парадигмы».

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