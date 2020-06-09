Рим, , 20:28 — REGNUM С 15 июня граждане Италии вновь смогут посещать Грецию, все ограничения будут сняты, соответствующая договоренность была достигнута во вторник, 9 июня, в ходе встречи министров иностранных дел двух стран Никоса Дендиоса и Луиджи Ди Майо.

В свою очередь власти Австрии сообщили о том, что ограничения на въезд для граждан Италии будут сняты 16 июня.

Ранее представители итальянского правительства подвергли резкой критике действия властей Греции и Австрии. Они отмечали, что эпидемия в Италии идет на спад и находится под контролем и что в ответ на подобные неправомерные решения они готовы в свою очередь тоже закрывать границы для граждане соответствующих стран.

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