Приштина, 10 июня 2020, 01:12 — REGNUM Глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова 9 июня провела встречу с заместителем нового премьер-министра Косово Авдуллы Хоти представителем Альянса за будущее Косово Бесником Тахири.
После встречи представительница ЕС заявила, что готова к тесному сотрудничеству с новым правительством.
На своей странице в социальной сети Twitter Апостолова опубликовала следующее заявление:
Читайте ранее в этом сюжете: Две трети населения Косово недовольны сменой правительства — опрос