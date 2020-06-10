Приштина, , 01:12 — REGNUM Глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова 9 июня провела встречу с заместителем нового премьер-министра Косово Авдуллы Хоти представителем Альянса за будущее Косово Бесником Тахири.

После встречи представительница ЕС заявила, что готова к тесному сотрудничеству с новым правительством.

На своей странице в социальной сети Twitter Апостолова опубликовала следующее заявление:

«Сегодня провела очень хорошую встречу с Бесником Тахири, обсудили будущую работу и приоритеты нового косовского правительства. Приятно видеть опыт и волю политического руководства к проведению институциональных реформ. Мы будем близко сотрудничать. Теперь нам нужна ясность по вопросу о том, кто будет руководить Европейской повесткой».

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