Москва, , 20:25 — REGNUM Стремления включиться в договорённости по вооружениям с США со стороны Китая нет, сообщил 9 июня заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на публичном мероприятии.

Выступая на конференции Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений, которая проходит в Нью-Йорке, дипломат отметил, что США тщетно пытаются втянуть Китай в диалог про ядерному оружию.

Рябков «Мы не видим, что Китай готов к этому и что этот подход в ближайшее время может измениться».

Российский дипломат назвал суверенным выбор любой из стран заключать или не заключать международные договорённости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заявляет, что не хочет продлевать российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и что ему интересен новый договор, в который третьей стороной выступил бы Пекин.

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