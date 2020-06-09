Москва, 9 июня 2020, 20:25 — REGNUM Стремления включиться в договорённости по вооружениям с США со стороны Китая нет, сообщил 9 июня заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на публичном мероприятии.

Выступая на конференции Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений, которая проходит в Нью-Йорке, дипломат отметил, что США тщетно пытаются втянуть Китай в диалог про ядерному оружию.

«Мы не видим, что Китай готов к этому и что этот подход в ближайшее время может измениться».
Рябков

Российский дипломат назвал суверенным выбор любой из стран заключать или не заключать международные договорённости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заявляет, что не хочет продлевать российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и что ему интересен новый договор, в который третьей стороной выступил бы Пекин.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин отказывается участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США

Читайте развитие сюжета: США призвали Китай к участию в переговорах по контролю над вооружением