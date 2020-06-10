Приштина, 10 июня 2020, 01:14 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай 9 июня в интервью для албанского новостного агентства Info Magazine заявил, что не желает обсуждать вопрос «национального объединения» албанцев из Прешевской долины в Сербии, поскольку это — дело Косово.
На территории Прешевской долины в Сербии находятся три муниципалитета с преимущественно албанским населением. Президент Косово Хашим Тачи неоднократно заявлял, что данные территории войдут в состав Косово.
По словам Цакая, в приоритете находится развитие внутринационального сотрудничества:
При этом Косово и Албания продолжают проводить совместную политику и организовывать совместное представительство в различных странах мира.
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