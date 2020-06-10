Приштина, , 01:14 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай 9 июня в интервью для албанского новостного агентства Info Magazine заявил, что не желает обсуждать вопрос «национального объединения» албанцев из Прешевской долины в Сербии, поскольку это — дело Косово.

По словам Цакая, в приоритете находится развитие внутринационального сотрудничества:

«Я говорю голосом логики и думаю, что так и подобает дипломату. По моему мнению, Косово, как и Албания, должно избегать культуры травли, оскорблений, спекуляций. Мой подход может не быть популистским, но он правильный. Я не говорю ни о национальном единении, ни об исторических нарративах, не играю ни на чьих эмоциях и ни указываю пальцев ни на кого в правительстве Косово. Когда я апеллирую к идее национального единения, то принимаю свои решения. Я говорю о внутринациональном сотрудничестве и считаю, что за эти полтора года подал пример».

При этом Косово и Албания продолжают проводить совместную политику и организовывать совместное представительство в различных странах мира.

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