Москва, , 21:03 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, заручившийся сегодня, 9 июня, поддержкой президента России на предстоящих выборах главы региона, не столкнётся с серьезными электоральными проблемами в ходе избирательной кампании. Такого мнения придерживается ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, передаёт ИА REGNUM.

«Как известно, в ходе предыдущих региональных и федеральных избирательных кампаний в Ростовской области фиксировался довольно ограниченный уровень протестного голосования. В частности, результаты «Единой России» по региону в ходе парламентских выборов 2016 года, по данным ЦИК, составили 58,79%, для сравнения: в субъектах Федерации, где в 2020 году сменились губернаторы, соответствующие результаты в ходе последней думской кампании составили от 37,85% (Республика Коми) до 50,92% (Чувашия). На выборах в Законодательное собрание Ростовской области в 2018 году результат списка «Единой России», по данным регионального избиркома, составил 56,98% — также хороший показатель на фоне фиксировавшейся тогда ситуации в других регионах, где проходили крупные избирательные кампании.

Парадоксально, но как раз отсутствие серьезных проблем в ходе региональных и федеральных избирательных кампаний у областных властей ранее могло бы стать одним из аргументов в пользу замены губернаторов, уже проработавших на своем посту более одного срока. Это означало бы, что и их преемники могли бы выиграть выборы без особых проблем, а значит, Центр мог бы выбирать из более широкого списка кандидатов, в том числе, «варягов"-технократов (в случае с Ростовской областью — ведь управленческая и политическая карьера самого Василия Голубева, хоть и родившегося в этом регионе, до назначения губернатором в 2010 году была связана с Подмосковьем)», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам эксперта, в текущем году Кремль придерживается более консервативной кадровой политики в отношении регионов. Так, за последние недели глава Ростовской области стал уже четвертым губернатором со стажем более восьми лет, получившим одобрение на участие в выборах. Среди очевидных причин — определенное сокращение «скамейки запасных» после масштабных ротаций губернаторского корпуса в предыдущие годы и январской смены правительства РФ.

«Возможно, наиболее перспективные кадры управленцев-«варягов» Центр пока держит в резерве на случай необходимости смены руководства в наиболее проблемных регионах накануне будущей парламентской кампании (очередные губернаторские выборы в 2021 году должны пройти лишь в нескольких регионах, но в некоторых других субъектах Федерации не исключены и досрочные отставки в конце 2020 — первой половине 2021 года).

Также обратим внимание: после проблемных для областных властей информационных поводов 2019 года (прежде всего, процессов в отношении ряда региональных и муниципальных чиновников) на негативные сюжеты, касающиеся Ростовской области, именно федеральные СМИ в 2020 году обращали внимание несколько реже (среди исключений, например, ряд сюжетов, связанных с ситуацией в системе здравоохранения). Это еще до «пожелания успехов» со стороны президента могло свидетельствовать, что позиции Василия Голубева на федеральном уровне пока стали более устойчивыми», — обратил внимание политолог.

По мнению Михаила Нейжмакова, маловероятно, что донской губернатор столкнётся с серьёзными проблемами.