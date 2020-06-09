Санкт-Петербург, , 20:41 — REGNUM В ближайшие дни в Петербурге продолжится постепенная отмена ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Часть запретов будет отменена к концу июня, черёд других придет позже, если позволит эпидемическая ситуация в городе. Об этом сообщил 9 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС.

Пара на стрелке Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава региона объяснил, почему в Петербурге уже началось смягчение ограничительных мер, хотя в городе ежедневно продолжают выявлять более трехсот новых заразившихся коронавирусом жителей. Это связано со снижением темпов эпидемии, общим и суточным ростом количества выздоровевших.

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По словам Беглова, коэффициент распространения инфекции еще недавно превышал единицу, но в последние три недели «начал плавно снижаться, что дало нам возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда ограничений».

Многие из них уже отменены. Например, работают стройки и промышленные предприятия, по предварительной записи принимают клиентов МФЦ, нотариальные конторы и юридические консультации, разрешено посещение кладбищ и храмов. С 8 июня открылись непродовольственные магазины небольшой площади, а также автосалоны и офисы продажи недвижимости, по предварительной записи.

«Если эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволит, то в самое ближайшее время мы продолжим реализацию мер, запланированных на первом этапе», — заявил Александр Беглов.

В частности, уже планируется открытие библиотек, мебельных магазинов вне торгово-развлекательных центров, фотоателье, бань, парикмахерских, объектов оказания бытовых услуг (кроме салонов красоты). Разрешат физкультурно-спортивные тренировки на улице, а для профессионалов — в залах.

Кроме того, вновь можно будет воспользоваться услугой каршеринга, а пенсионеры и другие льготники смогут пользоваться правом бесплатного проезда при возвращении из Ленинградской области в Петербург, а не только по дороге в область.

На втором этапе снятия ограничений, к концу июня, по словам Беглова, может быть разрешена навигация по рекам и каналам Петербурга (без питания на борту), откроются салоны красоты. Но им придется соблюдать жёсткие условия: сменная работа, предварительная запись клиентов, интервал между посетителями не менее 20 минут, исключение очереди внутри салона, безопасная дистанция. Также вернутся к работе стоматологические клиники.

Среди других возможных послаблений к концу июня — снятие запретов на доступ к детским и спортивным площадкам, возможное открытие отдельных парков, музеев, выставочных залов и зоопарка — «с соблюдением мер защиты и стандартов безопасности», подчеркнул губернатор.

На третьем этапе, в июле, могут разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров и бассейнов.

«Действовать будем максимально осторожно, тщательно выверять каждый следующий шаг», — пообещал губернатор Санкт-Петербурга.

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