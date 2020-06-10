Белград, , 01:12 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 8 июня заявил, что Сербия готова к диалогу с Косово, однако диалог предполагает заключение постоянного соглашения, а значит — подразумевает некоторые компромиссы. Одной из предпосылок для заключения такого соглашения для сербской стороны является создание в Косово обладающей исполнительными полномочиями Ассоциации сербских муниципалитетов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дачич подчеркнул, что нынешние условия менее благоприятны для Косово, чем ранее — у него больше нет большинства голосов в Генеральной ассамблее ООН и других международных организациях.

Напомним, создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово было предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 года, однако Конституционный суд Косово признал создание такой ассоциации антиконституционным. Между тем создание такой ассоциации является одним из условий присоединения политической организации косовских сербов «Сербский список» к нынешней правящей коалиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: Сербия хочет быть с ЕС, но её целостность поддерживают Китай и РФ