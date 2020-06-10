Приштина, , 01:12 — REGNUM Партия бывшего премьер-министра Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» 9 июня подала в парламент Косово запрос об интерпеляции (запросе) новому премьер-министру Косово Авдулле Хоти касательно принятого его правительством решения об отмене режима взаимности в отношениях с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в «Самоопределении» отмену режима взаимности считают пораженчеством и попранием государственности края.

Напомним, правительство Косово отменило режим взаимности в отношениях с Сербией в субботу 6 июня. После этого в руководстве Сербии высказали готовность к возобновлению диалога с Приштиной, а США разморозили программу помощи Косово.

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