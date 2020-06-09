Берлин, , 19:53 — REGNUM Ситуация с Договором по открытому небу и с ядерной программой Ирана являются проявлением «отката назад» в плане контроля над ядерными вооружениями в мире, сообщает 9 июня МИД Германии.

Соответствующее заявление сделал германский министр иностранных дел Хайко Маас, участвовавший в переговорах стокгольмской инициативы по ядерному разоружению.

Ситуацию с ядерной программой Ирана германский дипломат назвал тревожной, а про выход Вашингтона из Договора по открытому небу сказал, что это решение, как, впрочем, и иранская проблема, «вызывает горечь».

Сейчас из-за всего этого в ядерном разоружении происходит «застой», отмечает Маас. Необходимо сделать всё, чтобы не допустить гонки вооружений в ядерных державах.

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Напомним, в 2020 году США решили выйти из Договора по открытому небу, заявив, что его нарушает Россия. Иран, как отмечает МАГАТЭ, наращивает запасы обогащённого урана, которые давно вышли за пределы лимита.

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