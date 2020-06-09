Минск, , 19:45 — REGNUM Проголосовать за кандидата в президенты Белоруссии можно будет на 5,767 тыс участков. Об этом сегодня, 9 июня проинформировал Центризбирком республики.

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За рубежом создано 44 участка (преимущественно в посольствах). В областях республики наибольшее их количество создано в Гомельской — 997, а в Минске — 687.

В воинских частях создано 13, и ещё 231 — в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения.

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По планам Центризбиркома, до 19 июня пройдёт выдвижение кандидатов в президенты (посредством сбора 100 тыс подписей), до 15 июля — регистрация кандидатов в президенты. Предвыборная агитация пройдёт с 14 июля по 8 августа. Досрочное голосование состоится 4−8 августа, а 9 августа станет основным днём голосования (официально — «Выборы Президента Республики Беларусь»).

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