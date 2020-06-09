Брюссель, , 19:22 — REGNUM «Как НАТО может рассчитывать на Черногорию, так и Черногория может рассчитывать на НАТО», заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг 9 июня после встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем, который находился в Брюсселе с рабочим визитом.

Столтенберг отметил, что проблемы безопасности, которые существовали до кризиса с коронавирусом, не исчезли, и НАТО постарается предотвратить превращение кризиса в области здравоохранения в кризис безопасности.

«Во время пандемии государственные и негосударственные субъекты использовали информационную пропаганду для подрыва наших отношений. В Североатлантическом союзе мы работаем над выявлением и раскрытием этой информации. В НАТО мы вместе работаем над выявлением дезинформации и борьбой с ней. Те, кто хочет нас разделить, потерпят неудачу», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что Черногория по-прежнему является уважаемым союзником, способствующим безопасности Североатлантического альянса, включая ваше присутствие в миссии в Косово, в составе международных сил в Латвии и миссии в Афганистане.

«НАТО может рассчитывать на Черногорию, а Черногория также может рассчитывать на НАТО. Наши военно-воздушные силы обеспечивают безопасность вашего неба», — сказал Столтенберг.