Амстердам, , 19:15 — REGNUM Власти Украины отказались предоставлять первичные данные со своих радаров по делу о крушении малазийского пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года в Донбассе. Об этом в ходе возобновившегося заседания суда заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных», — сказал он на заседании суда.

Бергер также добавил, что власти Украины объясняют свой отказ тем, что просто не было зарегистрировано никаких первичных радиолокационных данных, так как украинские радары в этом районе якобы не работали.

Напомним, что в Гааге устроили судилище по делу MH17. Организаторы процесса — голландцы, а также другие западные стран и Украина хотят, чтобы вся вина за крушение MH17 легла на Россию и народные республики Донбассе. Однако никаких внятных доказательств этому попросту нет. Тем не менее на суде используют подложные и сфабрикованные доказательства.

Стоит отметить, что Россия предоставила суду свои первичные радиолокационные данные, однако следствие долгое время не хотело их принимать, ссылаясь на то, что оно всё равно не может их расшифровать.