Бишкек, , 18:59 — REGNUM Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Киргизии одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории республики.

Изменения касаются увеличения площади военной базы, вопросов взлета и посадки самолетов, ремонта взлетно-посадочной полосы, а также использования на авиабазе военных беспилотников.

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Председатель парламентского комитета Исхак Пирматов отметил, что в киргизском сегменте соцсетей и в некоторых СМИ публикуется недостоверная информация о ратифицируемом документе.

«Сообщают, что Киргизия якобы отдает свою землю России. Но это не так. Земля передается России на период действия договора о военной базе. После его окончания в 2032 году вся территория авиабазы «Кант» вместе с построенными объектами вернется Киргизии», — подчеркнул он.

В свою очередь депутат Каныбек Иманалиев настоятельно рекомендовал военному ведомству Киргизии более тесно сотрудничать со средствами массовой информации, чтобы те публиковали только достоверную информацию и не распространяли подобные слухи.

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