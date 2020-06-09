Пекин, , 18:54 — REGNUM По случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений председатель КНР Си Цзиньпин и президент Филиппин Родриго Дутерте обменялись поздравительными телеграммами, сообщает 9 июня Синьхуа.

Китайский лидер в своем послании подчеркнул постоянно укрепляющееся взаимное доверие и сотрудничество в разных областях, в том числе в реализации проекта «Пояса и пути», который, по его словам, приносит ощутимую пользу народам обеих стран и способствует региональному развитию. Он также указал на прочность взаимодействия Китая и Филиппин в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Со своей стороны филиппинский президент отметил важность двусторонних отношений для поиска совместных ответов на постоянно углубляющиеся вызовы современности. Филиппины, отмечает Дутерте, продолжаю придерживаться принципов мирного сосуществования и готовы постоянно укреплять стратегическое партнерство Манилы и Пекина в интересах мира и процветания двух народов и всего региона.